دراسة: تناول البصل والثوم يقي النساء من سرطان الثدي

بالرغم من رائحتهما الكريهة، كشفت دراسة طبية حديثة عن فوائد كبيرة للثوم والبصل بالنسبة للنساء، حيث يعملان كمضاد حيوي يقيهن من الأمراض الخطيرة.

الأمراض الخطيرة التي يقي ويقلل منها البصل والثوم هي الاصابة بسرطان الثدي، حسب الدراسة التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الدراسة قام بها علماء بجامعة بوفالو "UB" وجامعة بورتوريكو، بتحليل العادات الغذائية لأكثر من 600 امرأة في بورتوريكو، حيث ارتفعت معدلات الإصابة بالمرض بنسبة كبيرة على مدى العقود القليلة الماضية، ووجد العلماء، أن أولئك الذين يأكلون أكثر من حصة واحدة من التوابل القائمة على البصل والثوم في اليوم، كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 67 في المائة.

ولمعرفة المزيد، قام العلماء بتحليل النساء اللواتي شاركن في دراسة عن سرطان الثدي في بورتوريكو بين نوفمبر 2008 ويونيو 2014، وتعتبر واحدة من كل 8 نساء في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة سوف يتطور سرطان الثدي في مرحلة ما من حياتهن، وتظهر الإحصاءات أنه يمكن أن يصل بنفس المعدل للرجال.

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كما ذكرت الدراسة، أنه في بورتوريكو، ارتفع معدل الإصابة بالمرض من 18 حالة لكل 100 ألف امرأة في الستينيات إلى 50 حالة لكل 100 ألف امرأة في التسعينيات، على الرغم من أن على ارتفاع الإصابة في بورتوريكو بسرطان الثدي، فإنه لا يزال أكثر شيوعا في الولايات المتحدة.

وتظهر إحصاءات المعهد الوطني للسرطان أنه لكل 100 ألف امرأة أمريكية، يصاب 127.5 بهذا المرض سنويا.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور جو فرويدنهايم: "ساعدتنا هذه الدراسة على فهم سبب انخفاض الإصابة هناك عما هي عليه في بقية الولايات المتحدة".

كما اقترحت الدراسات أن تناول الكثير من البصل والثوم يقلل من خطر إصابة الشخص بسرطان الرئة والبروستاتا والمعدة أيضا.