"القومي للمرأة" ينظم ندوة حول "مناهضة ختان الإناث" بكفر الشيخ

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، ندوة حول "مناهضة ختان الإناث" بقاعة الفرع، بحضور الدكتورة هدى الطنباري مقررة الفرع بكفر الشيخ وعدد أعضاءه وبحضور 53 سيدة.

وافتتحت الدكتورة هدى الطنباري الندوة بالإشارة إلى أهمية دور المرأة في الحفاظ على أركان الدولة ومقدرات المجتمع ونشر الوعى وغرس قيم الانتماء للوطن وأثبتت في الفترة الأخيرة أنها حصن قوى للحفاظ على أمنه.

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تطرقت الندوة أيضا إلى العديد من الموضوعات من أهمها مفهوم ختان الإناث، وأشكال ممارسات الختان والجهود الدولية المبذولة والجهود الوطنية المبذولة لمحاولة القضاء عليها والأضرار الجسدية والنفسية التي تتعرض لها الفتاة عند إجراء الختان والتجريم القانوني للحد من انتشار الظاهرة السلبية.

ومن أهم التوصيات ومخرجات الندوة تكوين فريق عمل من كافة التخصصات للاتصال المباشر بين الجمهور في القرى وتغليظ العقوبات لمحاولة القضاء على ظاهرة ختان الإناث واستخدام استراتيجية الاقناع لتغيير الثقافة والعادات السلبية السائدة في المجتمع والتنسيق والتشبيك بين جميع الجهات الحكومية والأهلية لنشر الوعى بين المواطنين في القرى الأكثر فقرا.

جاء ذلك في إطار الحملة التوعوية التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بجميع محافظات الجمهورية.