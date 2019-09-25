أحمد الفيشاوي يكشف لـ"الوطن" حقيقة انفصاله عن زوجته: "الناس فهمت غلط"

عقب أيام من حضورهما حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، تداولت بعض التقارير الصحفية، أنباء عن انفصال الفنان أحمد الفيشاوي عن زوجته ندى الكامل، ومغادرتهما "الجونة" لإتمام إجراءات الطلاق.

أحمد الفيشاوي يرد على نبأ انفصاله عن ندى الكامل

أحمد الفيشاوي، نفى تلك الشائعة في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، قائلا إن السبب في اعتقاد البعض انفصاله عن زوجته، هو وقوع مشادة كلامية بصوت عالي داخل غرفتهما، متابعا: "حصل سوء تفاهم، والناس فهمت غلط، والحمد لله كل تمام".

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لماذا غادر أحمد الفيشاوي مهرجان الجونة السينمائي؟

وعبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أوضح "الفيشاوي" سبب مغادرة المهرجان، قائلا: "شكرًا الجونة السينمائي على هذه الخبرة الشيقة، أنا عدت إلى القاهرة لاستكمال تصوير أحد أعمالي"، مرفقا صورا جمعته بزوجته ورجل الأعمال نجيب ساويرس.

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شائعة طلاق الثنائي في مارس

وهذه ليست المرة الأولى، التي يتداول فيها شائعة انفصال أحمد الفيشاوي وزوجته، ففي مارس الماضي، نشر حساب يحمل اسم "ندى الكامل"، أنها غير سعيدة في حياتها الزوجية، وترغب في الانفصال.

ونفى "الفيشاوي" حينها ما تردد بشأن انفصاله عن زوجته، قائلا لـ"الوطن"، إن كل هذه الأنباء المتداولة عن تطليقه لزوجته غير صحيحة تماما".

وكان الفنان أحمد الفيشاوي، أعلن زواجه من ندى الكامل، عبر حسابه على إنستجرام، يوليو 2018، دون إقامة حفل زفاف.

واحتفل الثنائي مؤخرا بزفافهما في الغردقة، برفقة عدد من أصدقائه وبعض الفنانين من بينهم باسم سمرة وبوسي شلبي،على هامش فعاليات الدورة الثانية لـ"الجونة السينمائي".