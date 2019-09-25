باحثون يعلنون اكتشاف خاصية غير متوقعة للشاي الأخضر

إضافة إلى فوائده المعروفة، اكتشف خبراء أن المادة الطبيعية Epigallocatechin gallate المضادة للأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر يمكن أن تساعد في مكافحة عدوى البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.
وحسب موقع "Medical Xpress"، الطبي فإن مجموعة علماء من جامعة ساري البريطانية توصلوا إلى هذا الاستنتاج بعد أن اكتشفوا أن المركب "Epigallocatechin gallate EGCG"، يزيد من مفعول المضاد الحيوي أزتريونام، الذي يستخدم في علاج عدوى البكتيريا "الزائفة الزنجارية" "Pseudomonas aeruginosa"، نقًلا عن وكالة "نوفوستي" الفرنسية.
كما اكتشف الباحثون أن الجمع بين المضاد الحيوي وهذا المركب كان له مفعول أقوى بكثير من استخدامهما كل على حدة، ويعتقد الخبراء أن هذا المركب يزيد من امتصاص خلايا البكتيريا للمضاد الحيوي.
وتصيب بكتيريا Pseudomonas aeruginosa عادة الأشخاص ضعيفي المناعة، مسببة عدوى الأوعية الدموية والتهابات في الجهاز التنفسي، وهي أيضا تسبب الالتهابات الثانوية المقاومة للمضادات الحيوية، ولذلك أدرجت منظمة الصحة العالمية بكتيريا Pseudomonas aeruginosa في قائمة التهديدات الصحية الخطرة.
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