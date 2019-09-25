منى زكي تثير إعجاب متابعيها بإطلالة من مهرجان الجونة: "ملكة فرعونية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

نشر الحساب الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للفنانة منى زكى بإطلالة وصفها الكثير من متابعيها بـ"الأنيقة"، وذلك خلال حضورها اليوم الثالث من فعاليات المهرجان في دورته الثالثة لعام 2019.

وظهرت منى زكي، على "الريد كاربت" بفستان أبيض اللون بتفاصيله المميزة، حمل توقيع مصممة الأزياء ميريام نظمي، ونسقت إطلالتها الاستايلست مي جلال.

وتميز الفستان بتصميم trumpet، وتزين بالنقوش الذهبية، ونسقت معه قصة الشعر المنسدل، واعتمدت الإكسسوارات العريضة التي تعتبر من الصيحات المسيطرة بقوة على ساحة الموضة العالمية لهذا العام، وحملت حقيبة يد صغيرة متناغمة مع إطلالتها.

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نالت الإطلالة، إعجاب الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدى عدد منهم مدى التشابه الكبير بين إطلالتها هذه وبين الزي الفرعوني، إذ وصفتها إحدى المتابعين بـ"الملكة الفرعونية".

وتتواصل فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان الذى يقام بمنتجع الجونة على شواطئ البحر الأحمر في الفترة من 19 وحتى 27 من سبتمبر الجاري بمشاركة وفود من 40 دولة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى حُلة، وبإطلالات تسرق عدسات الكاميرات وتخطف الأنظار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.