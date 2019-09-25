إطلالات درة ومي عمر بلمسة زهير مراد في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

خطف الكثير من النجمات الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي خلال فعاليته التي تستمر حتى الجمعة المقبل.

وتتواصل فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان الذى يقام بمنتجع الجونة على شواطئ البحر الأحمر في الفترة من 19 وحتى 27 من سبتمبر الجاري بمشاركة وفود من 40 دولة .

وظهرت النجمات بإطلالات متميزة، وبعض التصاميم الأنيقة بلمسة المصمم اللبناني العالمي زهير مراد. ونرصد في السطور التالية أبرز الإطلالات التي حملت توقيعه بحسب ما نشره على صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام".

- درة

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طلّت النجمة درة بإطلالتين من توقيع زهير مراد على السجادة الحمرا ء، إذ ارتدت فستانًا باللون الأسود المنقوش عليه بعض الأشكال المستوحاه من الطابع اليوناني، بتصميم كشاكش من الخصر، وفتحة صدر واسعة تتميز بوجود خامة الدانتيل على الفستان. واختارت تسريحة شعر هادئة.

كما ارتدت جامبسوت من مجموعة الزفاف الخاصة بالمصمم اللبناني، التي عرضت في أسبوع باريس 2020، وجاء باللون الأوف وايت الفاتح، وتميز التصميم بتطريزات على الصدر وسروال واسع، واختارت مع الإطلالة تسريحة شعر بسيطة.

- مي عمر

ومن أبرز الفنانات التي تألقن بتصاميم زهير مراد الفنانة المصرية مي عمر التي ظهرت بفستان باللون البنفسجي الجريء على "الريد كاربت" بخامة التُل الشفافة، وصيحة الكتف الواحد، ونسقت معها حقيبة باللون الفضي وإكسسوارات فضية بسيطة.