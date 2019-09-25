صور.. أحمد الفيشاوي ينفي شائعات خلافه مع زوجته: رجعت القاهرة للتصوير

نفى الفنان أحمد الفيشاوي ما تردد من شائعات بشأن مغادرته مهرجان الجونة السينمائي، بسبب نشوب خلافات مع زوجته ندى الكامل، ونشر صورا جمعته بها وبرجل الأعمال نجيب ساويرس.

"الفيشاوي" نشر الصور عبر حسابه على إنستجرام، معلقا: "شكرًا مهرجان الجونة السينمائي على هذه الخبرة الشيقة، أنا عدت إلى القاهرة لاستكمال تصوير أحد أعمالي".

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وأعرب الفيشاوي عن تمنيه الحظ السعيد والتوفيق لأصدقائه والعاملين بالمهرجان.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أنّ خلافا شب بين الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل، خلال وجودهما في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.