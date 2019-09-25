فيديو.. حلا شيحة عن تغير ملامحها: عملت عملية تجميل في مناخيري

كشفت الفنانة حلا شيحة، عن السر خلف التغير الملحوظ في ملامحها، موضحة أنها أجرت عملية تجميل بسيطة بأنفها.

وقالت "حلا" خلال حوارها ببرنامج trending المعروض على فضائية mbc4، "عاملة حاجة بسيطة أوي مش محسوسة، خففت العضمة شوية وسبت حتة صغيرة".

Advertisements

واستكملت "حلا"، أنها كانت ترغب منذ زمن في إجراء هذه العملية: "من زمان وأنا كان نفسي أعملها، وطول عمري كنت بحس إن في حاجة بتخطف عيني".

أما عن جلسة تصويرها الأخيرة التي أثارت انتقادات عدد من متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، قالت حلا شيحة: "الصور كانت بسيطة ولذيذة يمكن كانت في حتة صغيرة من البطن باينة، بس الصور كانت حلوة في العموم وشكلها مش أوفر ولا تجرح العين"، متابعة، "وأنا طبيعية ولبسي بسيط مفيش فيه حاجة زيادة".