كشفت الفنانة حلا شيحة، عن السر خلف التغير الملحوظ في ملامحها، موضحة أنها أجرت عملية تجميل بسيطة بأنفها.
وقالت "حلا" خلال حوارها ببرنامج trending المعروض على فضائية mbc4، "عاملة حاجة بسيطة أوي مش محسوسة، خففت العضمة شوية وسبت حتة صغيرة".
واستكملت "حلا"، أنها كانت ترغب منذ زمن في إجراء هذه العملية: "من زمان وأنا كان نفسي أعملها، وطول عمري كنت بحس إن في حاجة بتخطف عيني".
أما عن جلسة تصويرها الأخيرة التي أثارت انتقادات عدد من متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، قالت حلا شيحة: "الصور كانت بسيطة ولذيذة يمكن كانت في حتة صغيرة من البطن باينة، بس الصور كانت حلوة في العموم وشكلها مش أوفر ولا تجرح العين"، متابعة، "وأنا طبيعية ولبسي بسيط مفيش فيه حاجة زيادة".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. حلا شيحة عن تغير ملامحها: عملت عملية تجميل في مناخيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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