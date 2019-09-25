"بهية" ترعى منتدى المرأة المصرية السبت

تشارك مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، السبت المقبل، في إقامة منتدى المرأة المصرية والذي تنظمه شركة سمارت فيچن وبمشارك بهية كراعي خيري بأحد فنادق القاهرة.

يحضر المنتدى، بحسب بيان صادر عن المؤسسة، عدد من الوزراء والشخصيات العامة من السيدات أبرزهم وزراء الهجرة والبيئة والاستثمار والنائبة البرلمانية أنيسة حسونة وغيرهن من السيدات المؤثرات في مجالاتهن.

الكلمة الافتتاحية للمنتدى في الجلسة الأولى تديرها خلود زهران، ومحورها "قصص بين النجاح في الحياة العملية والشخصية".

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يتحدث في الجلسة الأولى عدد من الوزيرات، بالإضافة لميرفت سلطان رئيس بنك التنمية، الدكتورة منال عوض ميشيل محافظة دمياط، الدكتورة سحر الدماطي المدير التنفيذي لشركة هيلوبليس، الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

كما يدير الجلسة الثانية سالي شاهين، ويتحدث خلالها عدد من الخبيرات في مجال البنوك والاقتصاد أبرزهم: "الدكتورة فاطمة الجوري مدير عام الاتصال والإعلام ببنك مصر، وجيرمين ماهر رئيس قطاع الاتصال المؤسسي للمصرف المتحد، الدكتورة هناء الهلالي المستشار التنفيذي لقطاع الاتصال المؤسسي بالبنك العقاري المصري العربي، مها عبد الرازق مساعد رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري، الدكتورة نور الزيني مدير عام الاتصال المؤسسي ببنك قناة السويس، هايدة النحاس مدير عام الاتصال المؤسسي والمسؤولية الاجتماعية ببنك القاهرة، نجلاء نصير رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية بشركة WE، نيرمين شهاب رئيس قطاع التسويق والاستدامة الاستراتيجية بالبنك الأهلي".

ويدور محور الجلسة الثالثة حول قصص نجاح مميزة للمرأة المصرية في عالم المال والأعمال والمجتمع، والمتحدثون هم "كابتن طيار ماجدة مالك أول قائدة طائرة مصرية للمسافات البعيدة المدى، المهندسة المعمارية داليا السعدني رئيسة المؤسسة الدولية للتصميم في إيطاليا رنا العدوى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أكيومن هالة الكسم رئيس مجلس إدارة شركة كارينا، رضوى السيوفي رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار، نيفين كشميري نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد قطاع الأعمال، والدكتورة شيماء فهمي المدير الاقليمي لشركة بارك فيل".

ويتحدث في الجلسة الرابعة، سارة عيد المتحدث الرسمي لوزارة المالية،سوسن عز العرب رئيس تحرير مجلة البيت.