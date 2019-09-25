الامارات | القرية العالمية... هذه مزايا باقات الـ VIP والأسعار

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية... هذه مزايا باقات الـ VIP والأسعار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية في دبي عن إطلاق مبيعات باقاتها لكبار الشخصيات المخصصة لموسمها الجديد يوم السبت المقبل.

ودعت القرية العالمية، التي تعد أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، ضيوفها للاستفادة من الامتيازات الحصرية لباقات كبار الشخصيات المخصصة لموسمها الـ24، والتي ستكون متاحة حصرياً عبر فروع مختارة من فيرجن ميغاستور ومتجر فيرجن ميغاستور الإلكتروني.



وتتوافر الباقات في ثلاث فئات، هي البلاتينية والذهبية والفضية، توفر الامتيازات نفسها ولكن بكميات متفاوتة، وتشتمل الباقات على ملصقات السيارات لدخول مواقف كبار الشخصيات، إضافةً إلى تذاكر الدخول عبر مداخل كبار الشخصيات وبطاقات كرنفال للألعاب وبطاقات حضور عروض السيرك وبطاقات مواقف كبار الشخصيات. كما أضيفت إضافة مزايا حصرية جديدة هذا الموسم إلى الباقات تشمل بطاقات لدخول متحف ريبليز صدق أو لا تصدق! الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وستتوافر الباقات البلاتينية بـ5000 درهم للباقة، إذ تتميز عن بقية الفئات باحتوائها على جهاز للتحكم عن بعد بموقف محجوز لحامل الباقة في منطقة مواقف سيارات كبار الشخصيات. بينما تأتي الباقة الذهبية بـ1900 درهم والباقة الفضية بـ1300 درهم، لتوفر كل باقة قيمة مضافة كبيرة وخصومات تزيد على 50% على قيمة المحتويات، إضافةً إلى الاستفادة من المواقف القريبة من بوابات الدخول.

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وكجزء من الشراكة الاستراتيجية التي عقدتها القرية العالمية مع فيرجين ميغاستور، ستتوافر باقات كبار الشخصيات حصرياً للبيع في فروع مختارة عبر دبي وأبوظبي، لتشمل مردف سيتي سنتر ودبي مول ومول الإمارات وميركاتو مول والمرابع العربية 2 في دبي وياس مول في أبوظبي. كما سيتم طرح الباقات عن طريق المتجر الإلكتروني على tickets.virginmegastore.me مع توفير خدمة التوصيل.



وتتوافر الباقات البلاتينية حصرياً من خلال فرع فيرجين ميغاستور في مردف سيتي سنتر، بينما تتوافر الباقات الذهبية والفضية في جميع الفروع. وسيتمكن الضيوف من اقتناء باقاتهم الخاصة ابتداءً من السبت المقبل في الفروع المختارة من فيرجين ميغاستور.



ويجب على الضيوف عند الحصول على باقاتهم تفعيلها من خلال موقع القرية العالمية الإلكتروني قبل زيارتهم الأولى للوجهة العائلية الأولى، وذلك عبر تسجيل أرقام لوحات سياراتهم في النظام الذكي الجديد لإدارة مواقف كبار الشخصيات، والذي يوفر سهولة وسرعة في عملية الدخول والخروج.

