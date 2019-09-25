ميجان ماركل بالحجاب في مسجد بجنوب إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

حرصت دوقة ساسكس ميجان ماركل، على ارتداء الحجاب أثناء زيارتها لأقدم مسجد في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، وذلك خلال جولتهما الملكية، التي تستغرق 10 أيام، بحسب ما نقلت "cnn".

ويعد المسجد أول وأقدم مسجد في جنوب أفريقيا، حيث حظي الزوجان بفرصة النظر إلى أول مخطوطة معروفة للقرآن بإفريقيا.

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وبحسب مجموعة صور نُشرت عبر حسابهما الرسمي على موقع "إنستجرام"، حرصت دوقة ساسكس على احترام قدسية المكان، وذلك من خلال ارتداء غطاء للرأس، وفستانًا طويلًا.

ونشر عدد من الأشخاص عبر موقع "تويتر" صور ماركل بغطاء الرأس، إذ غرد أحدهم: "أشعر أنها خليفة الأميرة ديانا، والدة الأمير هاري"، واصفاً إياها بـ"التواضع، والإنسانية، والجمال".

ويُشار إلى أن دوق ودوقة ساسكس قد احتفلا بيوم التراث، الذي يصادف عطلة عامة للمواطنين، في بو كيب بجنوب أفريقيا، وهو حي نابض بالحياة، وتنتشر فيه المنازل الملّونة.