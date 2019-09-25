دون ملابس.. مئات الرجال والنساء يدعمون الصحة النفسية في بريطانيا

سعيا وراء دعوات دعم الصندوق الخيري Mind، الخاص برعاية الصحة النفسية، في بريطانيا خرج المئات من الرجال والنساء للسباحة في بحر الشمال البارد عراة.

شارك في هذه السباحة التي نظمت مؤخرا "دون ملابس"، أكثر من 700 رجل وامرأة، وبعد انتهاء الفعالية تناولوا جميعا اللحم المشوي، وذلك للمساهمة في دعم هذا الصندوق الخيري، بحسب "روسيا اليوم"، عن صحيفة Daily Mirror.

وقال جاكس هيجنسون منظم الفعالية، إن من بين المشاركين فيها أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد كانت على مستوى رفيع هذا العام.

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وأضاف، "كانوا جميعا سعداء ويتعانقون والفكرة الأساسية للفعالية لم تكن نزع الملابس والتعري".

وتقول إحدى المشاركات في الفعالية والتي تبلغ من العمر 41 عاما: "لقد جازفنا واندمجنا بالطبيعة، واستمتعنا بالحياة وكشفنا أجسامنا الفريدة. لقد لعب الجميع في الماء وصرخوا وضحكوا. لقد كان المشهد مثيرا".

ويذكر أن فعالية مشابهة نظمت في شهر يونيو 2019 بإيرلندا شاركت فيها 1800 امرأة فقط تحت عنوان Strip and Dip، كانت مكرسة لمكافحة السرطان، حيث جمع أكثر من 700 ألف يورو، خصصت لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان.