6 وصفات منزلية تساعد في الوقاية من الإصابة بأمراض الشيخوخة

تعتبر الشيخوخة من الأمراض المؤثرة في الذاكرة والتفكير والقدرات الاجتماعية، تفيد تقارير منظمة الصحة العالمية بأن عدد المصابين بها حول العالم حوالي 50 مليون شخص،.

ومن الوصفات المنزلية التي تساعد في الوقاية من الخرف كما ذكرها موقع "Daily Medical".

الكركم

من التوابل التي تمنع تراكم طبقة البلاك على خلايا الدماغ، يمكن إضافته إلى الطعام أو تناول شاي الكركم مع الحليب.

زيت جوز الهند

استخدام زيت جوز الهند في طبخ بعض الأطعمة يساعد على زيادة التواصل بين أعصاب الدماغ.

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قرع العسل

تناول القرع أو بذوره "اللب البيض"، فهي مصدر غني بالزنك الذي ينشط الذاكرة.

السبانخ

يوفر السبانخ فيتامين "B9" واللوتين وبيتا كروتين، وهي توليفة من المغذيات تحسن الأداء المعرفي للدماغ.

زيت السمك

زيت السمك "دهون أوميجا3" من المغذيات الضرورية لصحة الدماغ وتقوية الذاكرة.

الموز

تناول الموز بانتظام، لأنه يزيد من مستوى السيروتونين في الدماغ، وهو عنصر كيميائي يحمي من الخرف.