الامارات | بطانية عملاقة في دبي تكسر الرقم العالمي بأنامل 500 امرأة

شكرا لقرائتكم خبر عن بطانية عملاقة في دبي تكسر الرقم العالمي بأنامل 500 امرأة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت 500 امرأة من 27 جنسية مختلفة، في تحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر بطانية محاكة يدوياً دون استخدام صنارة الحياكة الكروشيه.

واعترفت «غينيس للأرقام القياسية» بالرقم القياسي، بعدما نجحت المشاركات في حياكة أكثر من 3200 بطانية تبلغ أبعاد كل واحدة منها متراً مربعاً مشكّلات بطانية على مساحة 3994 متراً مربعاً، محطمات الرقم القياسي السابق الذي وقف عند 1994.81 متراً مربعاً.

ونظمت فعالية كسر الرقم القياسي في مدينة دبي الرياضية، وكشف عن البطانية على أرضية ملعب كرة قدم داخلي.

ورغبة في مساعدة اليتامى خلال فصل الشتاء المقبل، شاركت كل من كانيكا كابور وأخريات بمشروع الحياكة هذا على مدار عام كامل، إذ حملت كل قطع هذه التحفة الفنيّة المحاكة يدوياً رسوماً على شكل قلوب حب، بلغ مجملها 5279 قلباً، كرسالة منهن إلى العديد من الأطفال في دور الأيتام بالمنطقة.

وجاءت المبادرة الإنسانية بعد أن تخلت كانيكا كابور، المرأة التي استهلت هذا المشروع العملاق من البداية، عن عملها رئيساً تنفيذياً لأحد المصارف الدولية، وكرّست حياتها للأعمال الإنسانية. وجمعت حولها صديقات وقريبات وغيرهن من النساء من المملكة المتحدة وكندا والفلبين ونيبال والهند وباكستان وموريشيوس والسعودية وإثيوبيا ودول أخرى.

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وشاركت في كسر الرقم القياسي نساء من مختلف الخلفيات والأعمار.

وقالت «كابور»، التي تولّت وحدها مهمة حياكة 101 قطعة من هذه البطانية العملاقة: إن «الشغف وحب العمل الإنساني هو ما جمع أناساً من أنحاء العالم لإنجاز هذا المشروع. لقد شهدنا مشاركة بعمر الـ80 عاماً، بينما قامت طفلة تدعى أرجون داندا عمرها لا يتعدى

الـ10 سنوات بحياكة قطعتين وحدها». وأضافت «لقد ألهم هذا العمل كثيرين حول العالم وذكّرهم بضرورة مد العون للآخرين. لقد بذلنا الكثير من الجهد إلى أن وصلت رسالتنا إلى العالمية من خلال كسر الرقم القياسي».