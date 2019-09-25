الامارات | المحكمة الأوروبية تقضي باحتساب وقت الذهاب إلى العمل ضمن ساعات العمل

شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الأوروبية تقضي باحتساب وقت الذهاب إلى العمل ضمن ساعات العمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت محكمة العدل الأوروبية قراراً يعتبر الوقت الذي يقضيه الفرد في بداية اليوم للذهاب إلى العمل وفي نهاية اليوم للعودة منه، ضمن ساعات العمل الرسمية وفقاً للقانون ولحماية حقوق العامل،بحسب ما ذكرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية. ومن المنتظر أن يفعّل القرار ليشمل العديد من الوظائف داخل القارة الأوروبية، وفقاً لقرار المحكمة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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