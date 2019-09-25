ارتفاع سن الزواج في روسيا إلى 34 عاما

قالت يلينا يغوروفا، مديرة مختبر دراسات التنمية الإقليمية في جامعة "بليخانوف" الروسية إن سن الزواج بالنسبة للعروس في روسيا ارتفع حوالي 8 أعوام.

وأضافت بحسب روسيا اليوم، أن غالبية الروسيات يتزوجن في سن تتراوح ما بين 24 و34 عاما، بينما كان سن الزواج للروسيات منذ 8 أعوام بين 18 و24 عاما.

وترجع الأسباب في ذلك بحسب يلينا، إلى الرغبة في التعليم الجيد، فضلا عن عمل كارير ضخم ومتكامل، حيث أصبحت الشابات تعيش لأنفسهن أكثر من ذي قبل، حيث أن النساء الناجحات مهنيا ونساء الأعمال بسن تفوق 30 عاما يفضلن أن يعيشن مع أطفالهن من دون زوج.

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وفي بعض الأحيان ترجع الأسباب للأوضاع الاجتماعية غير المستقرة، أو غياب المسكن، أو ضعف الأموال.

وسبب ذلك أيضا هو عدم تسجيل عقود الزواج رسميا لدى الدولة وعقود مكاتب الزواج المدنية، وقالت يلينا إن هذا يعد توجها لدى جيل الشباب الصاعد في روسيا.

وفي إحصائية نشرتها إدارة "روس ستات" الروسية الإحصاء، أشارت إلى إن عدد الروسيات بسن تجاوزت 35 عاما اللواتي قررن الزواج يزداد تدريجيا.