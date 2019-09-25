ساعات بولغاري الجديدة.. ذهبيّة بتصاميم رأس الثعبان وهنا أسعارها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إذا كنتِ تبحثين عن قطعة فنية فاخرة لتزيين معصمكِ، فلقد حان الوقت لتلقي نظرة على مجموعة "سيربنتي سيدوتوري" الجديدة من بولغاري.

ظهرت المجموعة الجديدة لأوّل مرة في معرض Baselworld 2019 للساعات والمجوهرات، والآن عادت العلامة الإيطالية لتقدّم ضمن مجموعة "Serpenti Seduttori" تصميمات جديدة تأتي برأس الثعبان الأيقوني مع حقيبة فولاذية جذابة.

وجرى تصميم قطع "سيربنتي سيدوتوري" بعناية لمنح تجربة فريدة للنساء، كما تمّ تضمين رموز الرؤية الجمالية لبولغاري في التصميمات الثلاثة الجديدة بطريقة مميّزة وخالدة وفاخرة، وتأتي مكتملةً بأحجار كريمة مقطوعة على شكل كابوشون، في إشارة إلى مؤسّس الشّركة اليوناني سوتيريوس فولغاريس.

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وتحتفي القطع أيضًا بروعة الذهب، حيث أتت بالذهب الأبيض والوردي والأصفر، وتميّزت بسوار جديد مكون من وصلات سداسية.

وإذا كنتِ بحاجة إلى مزيد من الإقناع، فإنَّ الأنماط الثلاثة الجديدة من الساعات تأتي مع سوارٍ في علبة فولاذية، أو مع سوار في علبة فولاذية بحواف ذهبية وردية، بالإضافة إلى ذلك، دعونا لا ننسى خاصيّة حركة الكوارتز ذات الدقة العالية، وخاصية مقاومة الماء التي تشتهر بها ساعات بولغاري.

وتتراوح أسعار المجموعة الجديدة بين 5 آلاف دولار و24 ألف دولار.