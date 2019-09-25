مجموعةُ أزياء ألبرتا فيريتي لربيع 2020 .. ملابس نهارية للمرأة الديناميكية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تشتهرُ ألبرتا فيريتي بكونها من أبرز العلامات التجارية التي تنطوي هويتها على ملابس السهرة الرومانسية وقطع السجادة الحمراء، لكن منذ ثلاثة مواسم ركّزت المصممة الإيطالية على الملابس النهارية "للمرأة الديناميكية"، وبعبارة أخرى، قطع الخياطة الناعمة الشبابية وبناطيل الجينز الأنيقة، وسبب التغيير حسب أقوال المصممة هو أنها تُحقّق أرباحًا.

وقال ميشيل شتاين، رئيس الشركة المالكة Aeffe، إن قطع الدنيم على وجه الخصوص تنمو برقمين، وأضاف: "لقد أصبحت فئة رئيسية، والصور الظلية مواكبة للموضة، مما يجعلها مختلفة عن العلامات التجارية الأمريكية."

هذا الموسم اعتمدت المصممة على القطع المنفصلة ذات النمط البوهيمي، وقدّمتها من خلال عدسة السبعينات ذات اللون الوردي، فبرز بنطلون جينز الواسع وبدلات الأوفرالز، وفساتين القفطان المتدرجة الحريرية منسقةً مع إكسسوارات العنق الجلدية.

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وتضمّنت التشكيلة أيضًا بناطيل من جلد الغزال بقصة الساق الواسعة، وشورت الخصر العالي، ومعطف ترانش أنيقًا مزينًا بقماش شبكي، كروب توبات الفراشة حريرية مطرزة، وبلوزات بأكمام منتفخة وعنق أبيض عالٍ.

وكانت النظرة الافتتاحية عبارةً عن تنورة من الدنيم المرقّع منسقةً مع سترة صوفية شفافة، هذه الأخيرة ظهرت أيضًا في الإطلالة الافتتاحية لبرادا، ويبدو أنها ستتحوّل إلى صيحة ربيعية رائجة.

وشملت لوحة الألوان ظلال الوردي الزاهي، والأوزان، والأزرق المائي والأسود في النهاية، وكعادتها دائمًا استخدمت فيريتي التطريزات اليدوية، وتقنيات الصباغة والجلود الصناعية.