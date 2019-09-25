الامارات | خبيرة تغذية: تناولوا 30 غراماًً من «صديق القلب» يومياً

شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية: تناولوا 30 غراماًً من «صديق القلب» يومياً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت خبيرة التغذية الألمانية آنيته سابرسكي إن الجوز يعد صديقاً للقلب، حيث إنه يمنع تصلّب الشرايين، ما يحول دون الإصابة بأزمة قلبية.
وأوضحت أن الفضل في ذلك يرجع إلى الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة أوميغا 3 وأوميغا 6، والتي تعمل على خفض ضغط الدم ومستوى الكوليسترول، ما يساعد على تحسين تدفق الدم في الأوعية.
وأضافت الخبيرة الألمانية أنه يكفي تناول حِفنة من الجوز بمقدار 30 غراماً يومياً، مشيرة إلى أن الجوز يمتاز بارتفاع سعراته الحرارية، إذ تحتوي 100 غرام منه على 650 سعر حراري، في حين تحتوي الكمية الموصى بها على 200 سعر حراري.
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