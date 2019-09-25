تفاصيل تحضير كايلي جينر لمفاجأة في أسبوع الموضة الباريسي

شارفت فعاليات أسبوع الموضة في باريس على الانطلاق بعد ختام أسابيع الموضة في نيويورك ولندن وميلانو.

وتتحضّر نجمة تلفزيون الواقع المليارديرة كايلي جينر، 22 عامًا، للإعلان عن مُفاجأةٍ لجمهورها في أسبوع الموضة الباريسي، ألا وهي التّعاون مع دار الأزياء الفاخرة "بالمان".

وفي تفاصيل هذا التّعاون الذي سُمّي بـ "كايلي X بالمان"، لن يكون مُتعلقًا بالأزياء، بل في مجالٍ تمتلك فيه كايلي خِبرة وافرة، ألا وهو مُستحضرات التّجميل.

وستُطلق "كايلي" من خلال علامتها للمكياج "Kylie Cosmetics"، تشكيلة جديدة من مُستحضرات التجميل بالتّعاون مع بالمان "Kylie X Balmain"، ولم تكشف عن تفاصيل هذه المجموعة و مُحتوياتها.

وكشفت "كايلي"، الإثنين، عن هذا التّعاون بنشرها صورة وهي ترتدي فُستان بليزر حادًا وباذخًا من بالمان، تزيّن بالرّيش والحزام العريض.

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وخلف "كايلي"، وقف المُدير الإبداعي لعلامة بالمان، أوليفر روستينغ، وقد ارتدى إطلالةً بيضاء من رأسه إلى أخمص قدميه.

وعبرت "كايلي" عن حُبّها لعلامة "بالمان" الفرنسية، الأربعاء الماضي، عندما ارتدت فُستانًا أسود اللون من دار الأزياء الفاخرة، وحملت حقيبة سوداء من العلامة نفسها.

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