الحمام الساخن يهدد بشرتك بالجفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
حذرت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية من أن الحمام الساخن يهدد البشرة بالجفاف؛ حيث إنه يحرمها من الدهون، التي تعمل على ترطيبها.
ولتجنب ذلك، أوصت "هاوت.دي" بأن تقع درجة حرارة الحمام بين 36 و38 درجة مئوية، وألا تزيد مدة الاستحمام عن 15 دقيقة، مع مراعاة ألا يزيد معدل الاستحمام عن مرتين أسبوعيا.
ولترطيب البشرة أثناء الاستحمام ينبغي استعمال إضافات الاستحمام المحتوية على الدهون كالزيوت بدلا من حمام الرغوة، مع مراعاة تجفيف البشرة بعد الاستحمام برقة ونعومة.
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