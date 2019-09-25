بالصور.. ميجان ميركل بالحجاب في مسجد بجنوب أفريقيا

ارتدت ميجان ميركل، دوقة ساسكس، وزوجة الأمير هاري، الحجاب، أثناء زيارتها هي وزوجها لأول وأقدم مسجد في جنوب أفريقيا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وارتدت "ميجان" ملابس مناسبة للمكان الذي نوت زيارته، حيث قامت بتغطية رأسها بحجاب، وارتدت ثوبًا طويلًا، كما خلعا هي والأمير هاري أحذيتهم قبل دخولهم للمسجد.

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والتقى الزوجان الشيخ "إسماعيل لوندت" وزعيم الجالية المسلمة "محمد غرونوالد" ومجموعة من قادة الأديان، بمن فيهم ممثل عن كنيسة إنجلترا وكبير الحاخامات وقادة الشباب اليهود والمسيحيين والمسلمين والطلاب الذين شاركوا في التبادل بين الأديان بين لندن وكيب تاون.

جدير بالذكر أن هذا المسجد الأول تم إنشائه في عام 1794 أثناء الاحتلال البريطاني الأول لرأس الرجاء الصالح، وكانت المؤسسة الدينية الرئيسية خلال الأعوام من 1804 حتى 1850.

ويعد هذا المسجد بالتحديد رمزًا للنضال من أجل الاعتراف بالمسلمين وحريتهم في العبادة.