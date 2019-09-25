درة زروق تخطف الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي بأناقتها

ما زالت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي مستمرة، ومعه تتواصل إطلالات النجمات على السجادة الحمراء، بعضها ناجح فيما البعض الآخر غير موفّق.

وفي اليوم الثالث، خطفت النجمة درة زروق الأنظار وبدت كالأميرات بفستان من تصميم صادق ماجد باللون الأزرق مزّين بالترتر والكريستالات نسقت معه كلاتش من مجموعة كارولينا هيريرا. وقبل ذلك تألقت بفستان من مجموعة مايكل كورس Michael Kors تميّز بالكم الواحد الطويل والقصة غير المتساوية عند الطرف مع الريش وأكملت اللوك بحقيبة من فيرساتشي.

ومن تصميم زهير مراد تألقت درة بإطلالتين، الأولى بدت فيها ساحرة بجمبسوت ابيض مزيّن بالشك الناعم والأنيق، كما أطلت بفستان أسود تميّز بتنورته المزيّنة برسمات إثنية.

ومن الإطلالات التي لفتتنا على السجادة الحمراء، لجين عمران بلوك أنيق وراق، نسرين طافش بفستان من تصميم زينة زكي تميّز بطبقات الكشاكش. من جهتها، أطلت الممثلة السورية كندة علوش بفستان أحمر قصير تميز بياقة بيضاء، كما أطلت بفستان قصير أيضا مزين بالكشاكش وطبعة الورود.

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فيما اختارت الممثلة منى زكي جمبسوت أسود مزيّن بالريش. كما إختارت منى اطلالة من توقيع Mrs Keepa تألفت من قميص أبيض وتنورة ضخمة باللون الفوشيا قصيرة من جهة وطويلة من الأخرى.

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