أستاذة علاج سمنة تكشف العلاقة بين نقص فيتامين دي في الجسم وزيادة الوزن

كشفت الدكتورة مرام نبيل، أخصائية الجهاز الهضمي وعلاج السمنة والنحافة، أهمية فيتامين "D" في جسم الإنسان، حيث ذكرت أن الفيتامين "D" من الفيتامينات التي لها دورا أساسيا في الحفاظ على الصحة العامة للجسم والتمتع بعظام قوية وصحية بالإضافة إلى ضمان قيام القلب والرئتين والمخ والعضلات بوظيفتهم على أكمل وجه.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، على شاشة "الحدث اليوم"، أن فيتامين "D" له تأثير إيجابي في عمل الجهاز المناعي للجسم ومكافحة العدوى، حيث يحصل على احتياجاته من هذا الفيتامين عن طريق تعرض الجلد المباشر لأشعة الشمس بصورة أساسية، ومن الممكن الحصول عليه عن طريق تناول المكملات الغذائية.

وأشارت أخصائية الجهاز الهضمي وعلاج السمنة والنحافة، إلى أن هناك علاقة قوية بزيادة الوزن و نقص فيتامين "D" في الجسم، حيث إن الأشخاص الذين يعانون من السمنة لديهم قدرة أقل على تحويل فيتامين "D" إلى شكله النشيط، بحيث يتم تصنيع فيتامين"D" في الجلد عند التعرض لأشعة الشمس أو يمتصه الجسم من مصادره الغذائية أو من المكمّلات الغذائية، ثم يتم توزيعه في الأنسجة الدهنيّة.