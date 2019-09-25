لم يكن مهرجان الجونة السينمائي وحده الذي تنافست فيه النجمات على الظهور بأحدث الإطلالات، كذلك الاحتفالات باليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية والتي حضرت لأول مرة عدد من نجمات الوطن العربي لتحي حفلات غنائية. ويرصد "هُن" في التقرير التالي أبرز النجمات وإطلالتهن. شيرين عبدالوهاب أحلام أنغام Advertisements وعد أصالة بلفيس نوال الكويتية

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كانت هذه تفاصيل خبر صور.. هكذا ظهرت نجمات الوطن العربي في احتفالات السعودية بعيدها الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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