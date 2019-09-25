طريقة صنع الكونتور في المنزل

تعد إحدى مشكلات الكونتور هو سعره الباهظ، ولكن يمكنك عمل بودرة الكونتور في المنزل بخطوات بسيطة، بحسب موقع "جلو"، المتخصص في الموضة.

وتعتبر تلك الطريقة واحدة من أسهل وصفات التجميل في العالم، إنها تتعلق بخلط مسحوق الكاكاو ونشاء الذرة معًا لتلائم لون بشرتك وستعتمد كمية كل منها على لون بشرتك.

هذا يعني أن الوصفة ليست سوى دليل.

إذا كنت فاتحة اللون فستحتاجين إلى مزيد من نشا الذرة. قد لا تحتاج ألوان البشرة الأخرى إلى نشا الذرة. و استخدام الزيت الأساسي يثخن المسحوق ويساعد في عامل الانزلاق.

من الضروري وضع هذا الكونتور على كريم الأساس أو على بودرة الوجه.

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مقادير الكونتور

ملعقة كبيرة من الكاكاو أو مسحوق الكاكاو.

2 ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

8 قطرات من زيت البرتقال الحلو أو زيت اللافندر أو روزماري.

طريقة تحضير الكونتور

ضيفي مكونات البودرة معًا وجربيها على بشرتك على كريم الأساس أو بودرة الوجه.

ضيفي المزيد من الكاكاو أو نشا الذرة حسب الحاجة.

بمجرد أن تكوني راضية عن اللون، ضيفي الزيت العطري.

يحفظ الكونتور في وعاء معقم أو نظيف جدًا ويحفظ

جافًا.