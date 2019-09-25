"نفس إحساس المدرسة".. استشاري نفسي تقدم نصائح للتغلب على قلق "أول يوم جامعة"

فتيات ودعن مرحلة الثانوية العامة ليجدن أنفسهن في مرحلة جديدة من حياتهن، وهى المرحلة الجامعية حيث الحياة المختلفة تمامًا والمجتمع الأكبر، تقف بعض الفتيات في حيرة حول كيفية التعامل مع هذا العالم المختلف عن عالمهن، حياة جديدة وأشخاص جدد ونظام مختلف، خوف وقلق ينتاب بعضهن.

فتيات عن أول يوم في الجامعة.. "أول يوم مدرسة"

"حاسة إنه أول يوم مدرسة"، بهذه الجملة وصفت نورهان صالح، في السنة الأولى بكلية آداب شعورها عقب ذهابها الجامعة في يومها الأول ورغم أنها من الشخصيات التي تنسجم مع الآخرين سريعا إلا أنها لم تستطع أن تقوم بذلك وواجهت صعوبة التعامل مع زملائها كما ذكرت أثناء حديثها لـ "هُن".

عقب مرور عدة أيام على بدء الدراسة إلا أنها لم تستطيع التفاعل مع زملائها: مجتمع مختلف وناس غريبة بالنسبة ليا مش عارفة أتعامل معاهم لما بروح الجامعة بحس إني متوترة وخايفة ونفسي حد أكون أعرفه يكون معايا".

لم يختلف شعور نهلة محمد، في الفرقة الأولى كلية زراعة، حيث عجزت عن التأقلم مع الحياة الجامعية ولم تحدد السبب وراء هذا الشعور، بداية من دخولها الجامعة وحتى المدرج ترتعش يديها ويأتي رد الفعل على الأسئلة التي توجه لها محدودة خوفًا من التعامل مع الآخرين.

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"أروح إزاى قاعات المحاضرات، التعامل مع أساتذة الجامعة زي مدرسين المدرسة، إزاى هلاقي وقت لحضور المحاضرات والمذاكرة"، أسئلة كثيرة تدور في ذهن "نهلة"، جعلتها تشعر بالحيرة والتوتر.

استشاري طب نفسي تقدم نصائح للفتيات للتغلب على قلق أول سنة جامعة

الدكتورة منال حمدي، استشاري الطب النفسي، أكدت أن الشعور بالقلق والتوتر أول أسبوع في الجامعة من الأمور الطبيعية ولكن لا يجب أن يزيد القلق عن ذلك، ويأتى القلق نتيجة تغير روتين الحياة وشكلها إلى حياة مختلفة.

وأضافت أثناء حديثها لـ "هُن"، عادة ما تقوم الجامعة في أول يوم باستقبال الطالبات وإقامة ورش عمل تعريفية يجب أن يحرص الطلاب على حضورها فهذه الورش تجيب على كثير من الأسئلة التي يفكر فيها الطلاب.

وأكدت وجوب التعرف على طالبات القسم الواحد وإقامة علاقات طيبة معهم ولكن في نفس الوقت لا يجب الثقة الكاملة، إلا بعد مرور وقت والتأكد من اخلاقيات الفتيات، مشيرة أنه يجب أن يحرص الطلاب التعرف على الدكاترة والتحدث إليهم فذلك يساعد في التخلص من القلق والتوتر بعد فترة قصيرة.