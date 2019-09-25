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معلومات عن مرض الهيموفيليا

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مرض الهيموفيليا هو نوع من أنواع اضطراب الدم، هو اضطراب نادر يجعل الدم لا يتجلط بشكل طبيعى لأنه يفتقر إلى البروتينات الكافية لتخثر الدم، والمصابين بهذا المرض ينزفون لفترة أطول بعد الإصابة.

أعراض المرض

ومن أعراض الهيموفيليا كما ذكرها موقع "Mayo Clinic".

نزيفًا زائدًا غير مبرر إثر الجروح أو الإصابات.

 نزيف غير معتاد بعد التطعيم.

ألم المفاصل أو تورمها.

الدم في البول أو البراز.

نزف الأنف من دون سبب.

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نزيف في رأس طفل رضيع بعد الولادة.

أسباب الإصابة

الحَمل

حالات المناعة الذاتية

السرطان

التصلب المتعدد

الوراثة

 

 

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