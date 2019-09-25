طريقة عمل لانش بوكس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365: هل تحتارين في إعداد لانش بوكس صحي وغذائي؟ إليكِ طريقة تحضير ومكونات لانش بوكس صحية، على طريقة الشيف أميرة شنب، بحسب ما ذكر "سي بي سي سفرة". مقادير لانش بوكس - تورتيلا. - حمص مطحون. - ملح. - فلفل أسود. - كمون. - سماق. - زيت زيتون. - فلفل أحمر رومي. - فلفل أخضر، شرائح. -جرجير. Advertisements - خلة أسنان. - طماطم شيري أحمر وأصفر. - موتزاريلا مكعبات. - بريتزلز. - مانجو. - كيوي. طريقة تحضير لانش بوكس - يفرد العيش التورتيلا. - يخلط الحمص مع زيت زيتون ويتبل بملح وفلفل وكمون وسماق. - يوضع خليط الحمص في العيش ويلف ويقطع مكعبات صغيرة ويوضع في اللانش بوكس. - يوضع معه بريتزلز وشرائح مانجو وحلقات كيوي - توضع الطماطم شيري ومكعبات موتزريلا في خلة أسنان. - توضع شرائح فلفل ألوان وجرجير.

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