اضطرابات اللغة لدى المسنين.. علام تدل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قال مركز الجودة في الرعاية الصحية إن اضطرابات اللغة لدى المسنين تنذر بإصابتهم بالخرف؛ حيث يتعذر على المريض فهم الكلام من ناحية ولا يمكنه التعبير عن نفسه بالكلام من ناحية أخرى، ما يجعله يلجأ إلى الإشارة فيما يعرف بالتواصل غير اللفظي.
وأضاف المركز أن هذه التغيرات اللغوية غالبا ما تكون مصحوبة بتغيرات سلوكية أيضا كالعصبية وسرعة الاستثارة والعدوانية، بالإضافة إلى النسيان الناجم عن تدهور الذاكرة.
لذا ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للتحقق من الإصابة بالخرف والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.
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