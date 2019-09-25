فستان وطلاق وتنورة قصيرة.. مواقف أثارت فيها غادة عادل الجدل

العديد من الفنانات ظهرن على سجادة مهرجان الجونة، في محاولات اتباع آخر خطوط الموضة العالمية، من خلال ارتداء فساتين السهرة، ولفتت الفنانة غادة عادل الأنظار حولها عقب دخولها على السجادة الحمراء، برفقة السيناريست تامر حبيب، بسبب إطلالتها، التي وصفها الكثيرون بالجريئة، وأثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ترقص مع إنجي على في الجونة

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تثير فيها غادة عادل الجدل، ففي مهرجان الجونة هذا العام بدورته الثالثة، نشرت الإعلامية إنجي علي فيديو جديد لها عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مع غادة بمدينة الجونة، وظهرت غادة بمقطع الفيديو مع إنجي بإطلالة جديدة بفستان أحمر مكشوف الأكتاف قصير، وقاما بتبادل الرقص سويا داخل فندق إقامتهم بالمهرجان.

وبشكل أو بآخر على مدار السنوات القليلة الماضية، أثارت الفنانة غادة عادل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ملابس جريئة بمسلسل "عفاريت عدلي علام"

في 2017 شاركت غادة عادل الزعيم عادل إمام في مسلسل "عفاريت عدلي علام"، وأثارت موجة من الجدل والغضب حينها بسبب ملابسها التي وصفت حينها بالجريئة في إحدى مشاهد المسلسل، وتعرضت حينها للانتقادات.

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طلاقها من المخرج مجدي الهواري

ومن القضايا التي شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجمهور الفنانة غادة عادل خبر انفصالها عن زوجها المخرج والمنتج مجدي الهواري بعد زواج لمدة 20 سنة.

وفي لقاءها ببرنامج "سهرانين" من تقديم أمير كرارة، أوضحت أسباب الانفصال قائلة: "بعد مرور الوقت على زواجنا وإنجابنا لخمسة أبناء نمت عدة خلافات بيننا وحينها اتفقنا على الانفصال لأنه سيحقق راحة لنا أكبر ولأطفالنا".

وأكدت أن الضحك والمزاح بينها وبين زوجها السابق مجدي الهواري زاد بعد الانفصال، وبأنهما مازالا أصدقاء وعلى علاقة طيبة حتى الآن.

وكانت آخر الأعمال الفنية التي قدمتها الفنانة غادة عادل، مشاركتها في الجزء الثاني من فيلم "أولاد رزق" للمخرج طارق العريان، والذي عرض في موسم عيد الأضحى الماضي.