قد يضطر البعض في الصباح اللجوء لعمل توست بالجبنة كونها سريعة التحضير، إذ أن تحضير الفطار على المائدة قد يستغرق بعض الوقت ولذلك قد يلجأ اليها كحل سريع وبديل لوجبة الفطار. وتقدم "هُن" في التقرير التالي طريقة عمل توست بالجبنة . المقادير التوست بالجبنة: شرائح جبن شيدر شرائح توست شرائح جبن رومي Advertisements كوب جبن موتزاريلا كوب زبدة طريقة تحضير التوست بالجبنة: أولاً لابد من تسخين الفرن عند درجة حرارة 200 ثانيًا يدهن الخبز بالزبدة ثالثا يوضع طبقة الجبن فوق التوست رابعًا يرصد خبز التوست في صينية عليها ورق زبدة خامسًا وأخيرًا توضع الصينية في الفرن لمدة 5 دقائق حتى تذوب الجبنة وتقدم .

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