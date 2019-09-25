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طريقة عمل توست بالجبنة

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قد يضطر البعض في الصباح اللجوء لعمل توست بالجبنة كونها سريعة التحضير، إذ أن تحضير الفطار على المائدة قد يستغرق بعض الوقت ولذلك قد يلجأ اليها كحل سريع وبديل لوجبة الفطار.

وتقدم "هُن" في التقرير التالي طريقة عمل توست بالجبنة .

المقادير التوست بالجبنة:

 شرائح جبن شيدر

 شرائح توست

 شرائح جبن رومي

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 كوب جبن موتزاريلا

 كوب زبدة

طريقة تحضير التوست بالجبنة:

أولاً لابد من تسخين الفرن عند درجة حرارة 200

ثانيًا يدهن الخبز بالزبدة

ثالثا يوضع طبقة الجبن فوق التوست

رابعًا يرصد خبز التوست في صينية عليها ورق زبدة

خامسًا وأخيرًا توضع الصينية في الفرن لمدة 5 دقائق حتى تذوب الجبنة وتقدم .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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