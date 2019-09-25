جومانا بدوي في أول تجاربها مع مهرجان الجونة: "لو الممثل معهوش دعوة مش بيدخل"

بإطلالة مميزة، مرتدية فُستان فاتح اللون، مزود بخرز لامع من أعلى، بتصميم فتحة هوليود الشهيرة، مع شعر مرفوع، ومكياج بسيط، تألقت الإعلامية جومانا بدوي، بفضائية DMC، خلال فاعليات افتتاح الدورة الثالثة، من مهرجان الجونة السينمائي، للمرة الأولى، بعدما وقع الأختيار عليها لتغطية المهرجان

تجربة مميزة ليا لكن خبرتي فادتني

أكدت "بدوي" خلال حديثها لـ "هُن" إن مشاركتها في مهرجان الجونة، هي الأولى في تاريخها، فهي لم تُشارك خلال الدورتين السابقتين، موضحة إنها ليست المرة الأولى لها في تغطية المهرجانات بوجه عام، خاصة إنها قامت بتغطية مهرجان القاهرة السينمائي، خلال الدورتين السابقتين.

وعن دورها بحفل الافتتاح، أوضحت إن دورها اقتصر على التواجد بمدخل الـ VIP، خلال الحفل، ولم تتطرق لإجراء الحوارات مع المدعوين على السجادة الحمراء.

موضحة إنها حتى الآن، لم تعلم بدورها بحفل الختام، المؤكد تواجدها به أيضًا.

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تنظيم فاعليات مهرجان الجونة

وأوضحت "جومانا" أن التنظيم كان على أعلى مستوى، كما إن المقدمين والإعلاميين ظلوا بجانب المنظمين ليلة المهرجان، للخروج بهذا الشكل المُشرف، قائلة: "مطلعناش الفندق إلا بعد 4 الفجر، عشان نتأكد أن كل حاجة تمام".

وأضافت: "مفيش حد ينفع يدخل المهرجان من غير دعوة، حتى لو فنان، ووشه معروف، كله بالإنفيتيشن"

إطلالة الإعلامية جومانا بدوي

وعن تألقها بحفل الافتتاح، ارتدت "جومانا" الفستان من توقيع المصممة "سالي ضياء"، قائلة: " لحقتني قبل الافتتاح بـ 20 دقيقة بالفستان ده، لأني كنت هلبس من المصمم شريف نصر، لكن فستاني الأصلي حصل فيه مشكلة".

انطلاق مهرجان الجونة

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس الماضي، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك في المهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.