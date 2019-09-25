"للسيدات حتى التاسعة مساءً".. مسرحية كتبها طالب طب بين محطتي "السيدة والمرج"

حدث عطل مؤقت بمترو الأنفاق، أدى لإغلاق الأبواب لمدة 6 ساعات، وترتب عليه حدوث مناوشات داخل عربة السيدات، التى استقلها عدد من الرجال، بما فيه من مخالفة للقانون، وهذه هي فكرة العرض المسرحى "للسيدات حتى التاسعة مساءً" الذي يقدمه فريق المسرح بكلية الطب جامعة القاهرة، في بداية العام الدراسي الجديد، في قاعة المؤتمرات بالجامعة، ومن المقرر أن يُعاد تقديمه في وقت لاحق بعد أن شهد حضورًا مكثفًا من الطلبة.

مؤلف ومخرج المسرحية هو الشاب محمد صلاح، طالب بكلية طب القصر العيني، تمثل هذه المسرحية صورة من حياة المصريين، حيث أن داخل المترو نجد مختلف شرائح المجتمع، بمن فيهم الصعيدي والفلاح، السوي والمنحرف، المرأة والرجل، وأشار إلى أن العرض يناقش طريقة تعامل هذه الفئات مع حل المشكلات "عطل المترو"، وأهمية التعاون للخروج من المأزق، حيث يتعرض الركاب إلى مواقف غير متوقعة، منها الروتين في بعض المصالح الحكومية، حيث يبدأ كل منهم في الحديث عن خلفيته: "نناقش في العرض العلاقة بين الرجال والنساء، ونظرة كل طرف للآخر، وتداول الإشاعات والتكهنات عن سبب العطل وغيرها".

يقدم طلاب كلية الطب عرضهم في قالب كوميدي اجتماعي، كما يقدمون وجهات نظر مختلفة وثقافات متنوعة خلال ساعة هي مدة العرض: "على مدار 9 سنوات من الدراسة منذ المرحلة الثانوية والجامعية وأنا أستقل المترو، من المرج إلى السيدة زينب، ومنذ 3 سنوات كنت أكتب في المترو أحيانًا، وكتبت العرض داخل المترو من 10 صفحات، في البداية، لأنقل ما يجري بالداخل، ومنذ العام الماضي أعدت النظر في النص وقمت بإعداده للمسرح".

ونوَّه صلاح أن طلاب كلية الطب يستطيعون المذاكرة وممارسة الهواية: "حصلنا على جائزة من مهرجان المسرح القومي في دورته الماضية، كما حصل الفريق أيضًا على جائزة من مهرجان إبداع من وزارة الشباب فى دورته الماضية".