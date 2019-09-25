أعراض وأسباب الملاريا

تجرّب وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تقنية جديدة من الفضاء في بورما لاحتواء انتشار مرض الملاريا المنقول عبر البعوض.

وتقدم "هُن" في التقرير التالي أعراض وأسباب مرض الملاريا طبقًا للموقع الطبي "مايو كلينيك".

أعراض الملاريا:

الحُمّى

القُشَعْريرة

الصداع

الغثيان والقيء

الألم العضلي والتعب

التعرُّق

ألم في الصدر أو البطن

السُّعال

أسباب الملاريا:

البَعوض غير المُصاب بالعدوى:

يُصاب البعوض عند التَّغذِّي على شخصٍ مُصابٍ بالملاريا

انتقال الطفيل:

إذا لدغَتْكَ هذه البعوضة في المُستقبل، يُمكنها نقْل طفيل الملاريا لك

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في الكبِد:

حالَمَا تدخُل الطفيليات جِسمك، تنتقِل لكَبِدك؛ حيث تبقى بعض أنواعِها كامِنةً لمدَّةٍ تصِل إلى سنة

في مَجرى الدَّم:

عند نُضْج الطفيليات، تترُك الكبِد وتُصيب خلايا الدم الحمراء. عند حدوث ذلك تبدأ أعراض الملاريا في الظهور على الأشخاص.

إلى الشَّخص التالي:

إذا لدغَتْك بعوضةٌ غير مُصابة بالعدوى في هذه المرحلة من الدَّورة، ستُصاب البعوضة بطفَيليات الملاريا المُتواجِدة في جسمك وقد تنقُلها إلى أشخاصٍ آخرين عند لدْغِهم.

طرق أخرى لنقل العدوى:

يمكن للناس أن يصابوا بعدوى الملاريا عند التعرُّض لدمٍ مصاب بها، وذلك نظرًا لأن طُفَيل الملاريا يصيب خلايا الدم الحمراء، ويشمل هذا التعرض ما يلي:

من الأم إلى جنينها أثناء الحمل

عن طريق نقل الدم

عن طريق مشاركة الإبر المستخدمة في حقن المخدرات

مضاعفات الملاريا:

يمكن أن تصبح الملاريا قاتلة، وخاصةً الملاريا التي تسببها أنواع الطفيليات الشائعة في المناطق المدارية في إفريقيا، وترتبط الوفيات الناجمة عن الملاريا في معظم الحالات، بواحدة أو أكثر من المضاعفات الخطرة، وتشمل:

الملاريا الدماغية:

إذا سدَّت خلايا الدم الممتلئة بالطفيليات الأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ (الملاريا الدماغية)، فقد يحدث تورم أو تلف في الدماغ. قد تُسبب الملاريا الدماغية نوبات مرضية وغيبوبة.

صعوبات التنفس:

قد يؤدي تراكم السوائل في الرئتين (الوذمة الرئوية) إلى صعوبة في التنفس.

فشل الأعضاء:

يمكن أن تسبب الملاريا فشلاً في الكلى أو الكبد، أو قد تؤدي إلى تمزق الطحال. ويمكن أن تكون أي من هذه الحالات مهددةً للحياة.

فقر الدم:

تُدمر الملاريا كرات الدم الحمراء؛ مما قد يؤدي إلى فقر الدم.

انخفاض سكر الدم:

قد تسبب الحالات الشديدة من الملاريا في حد ذاتها انخفاضًا في نسبة السكر في الدم وقد يؤدي انخفاض نسبة السكر في الدم الشديد إلى الغيبوبة أو الوفاة.