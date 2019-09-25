دون خطيبها.. بسنت شوقي وحيدة في العرض الخاص لـ حلم نورا

لفتت الفنانة بسنت شوقي الأنظار بإطلالتها، خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "حلم نورا"، للفنانة التونسية هند صبري، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، بدون خطيبها الممثل محمد فراج، عقب أيام من إعلانه ارتباطه بها.

وأطلت "شوقي" بفستان فتح اللون، والذي تميز بأنه طويل ولامع، و"مكشوف الظهر"، كما أنه بأكمام ممتدة حتى المعصمين، ومع ظهورها بتسريحة شعر انسيابية.

يشار إلى أن الفنان محمد فراج، أعلن عن ارتباطه بالممثلة بسنت شوقي، خلال حفل افتتاح "الجونة السينمائي".

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وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس الماضي، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك في المهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin"، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.