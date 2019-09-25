هل يجوز للأرملة الخروج من منزل الزوجية وقت العدة؟

ورد سؤالًا عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية تقول فيه السائلة:"ما عدة المتوفى عنها زوجها، وهل يجوز الخروج من منزل الزوجية وقت العدة أم لا؟".

وجاءت الإجابة ردًا على السؤال، أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام هجرية، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]

ولا تخرج الزوجة من بيت زوجها في فترة العدة إلا للضرورة، أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، كالعمل، والطبيب، والمعاش، ونحو ذلك مما تحتاج المرأة إلى إنجازه بنفسها، وهي صاحبة التقدير في ذلك، لكونها هي المسئولة عن هذا التكليف شرعًا.