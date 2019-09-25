سلطة السيزر بالدجاج من السلطات الصحية للغاية والتي تصلح للدايت، حيث أنها لا تحتوي على الكثير من السعرت الحرارية التي تساهم في زيادة الوزن. يقدم لكِ موقع "هن" طريقة تحضير سلطة السيزر بالدجاج الشهية. مقادير سلطة السيزر بالدجاج كابوتشا. 4 قطع من العيش التوست المحمص. كوب زيتون اسود مخلي. كوب طماطم شيري. التتبيلة ملعقة كبيرة مايونيز. عصير ليمون. ملعقة كبيرة زبادي. أنشوجة. جبنة بارميزان. Advertisements زيت زيتون. ثوم مفروم. تتبيلة الدجاج ملح. فلفل أسود. ثوم بودرة. زعتر. زيت زيتون. قطعتين صدور دجاج. طريقة تحضير سلطة السيزر بالدجاج تبلي الدجاج بالملح وفلفل وزيت زيتون والزعتر والثوم ثم اشويه على الجريل. اخلطى كل مكونات التتبيلة فى الكبة. ضعى الخس مع الطماطم والزيتون والتوست المحمص ثم ضيفى اليها الدجاج المشوى مع التتبيلة وقدميهم.

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