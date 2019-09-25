احتفالا بالروابط الفريدة.. أول تجمع للتوائم في اليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

احتضنت مدينة تريكالا اليونانية تجمعا هو الأول من نوعه للتوائم من جميع أنحاء البلاد، للاحتفال بالروابط الفريدة التي يتقاسمها التوائم والثلاث توائم.

وذكرت صحيفة "جريك ريبورتر"، اليونانية أن الحدث تم في حديقة سان جورج بالمدينة الكائنة بمنطقة ثيسالى، حيث تجمع التوائم ومجموعة واحدة على الأقل من ثلاثة توائم، للمشاركة في هذا الاجتماع الخاص، وأقيم العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة من بينها المسابقات ومحاضرات للخبراء بشأن الموضوعات المتعلقة بالتوائم، خاصة بالنسبة للأشقاء المتماثلين.

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ونظمت الاجتماع رابطة التوائم وبلدية مدينة تريكالا بناء على اقتراح لمجلس المدينة من سيدتين توائم من المنطقة، حيث استجاب المسؤولون لطلبهما بعقد هذا الاجتماع الفريد على مستوى اليونان، وقد استجاب للدعوة عشرات التوائم من جميع الأعمار الذين ذهبوا للاحتفال مرتدين ملابس متطابقة للتأكيد على تشابههم.

وقال أحد التوائم للصحفيين إن "الشيء الوحيد الذي لا يعملانه سويا هو مشاهدة مباريات كرة القدم بين أكبر فريقين لكرة القدم في اليونان وهما الخصمان الأبديان في اليونان".

بينما أضاف الشقيق الآخر: "عندما يتعلق الأمر بكل شيء آخر، فإننا نتفق ونحب بعضنا البعض، ومع ذلك لم نشاهد مباراة معًا منذ ثلاثين عاماً".