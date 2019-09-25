بـ "شبشب وجلابية".. سلوى محمد علي في أحدث إطلالات الجونة

ظهرت الفنانة سلوى محمد علي، خلال سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي لعام 2019، بإطلالة جريئة ومثيرة للجدل.

وارتدت سلوى فستانا ورديا بالكامل أشبه بالعباءة لعدم وجود أي تطريزات أو فصوص لامعة تشير إلى أنه فستان.

كما ارتدت في قدميها حذاء أزرق كالشبشب ليتناسب مع لون الشنطة التي ارتدتها.

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وحرصت سلوى على ارتداء إكسسوار من الفضة ليضيف إطلالة نوبية إلى مظهرها.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.