وفاة فتاة عراقية بعد يوم واحد من منعها من السفر للعلاج في تركيا

فاجعة كبري هزت الشارع العراقي، إثر وفاة شابة عراقية بعد رفض السلطات بالمطار السماح لها بالسفر لإجراء عملية جراحية.

وتوفيت الفتاة بتول حسين الغرابي بعد يوم من منعها للسفر إلى تركيا، حيث كان من المقرر أن تخضع لعلاج مرض الانحراف في العمود الفقري، نقًلا عن موقع الحرة.

والبداية جاءت عندما شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة نجحت في جمع نحو 12 مليون دينار لمساعدة بتول على الخضوع لعملية جراحية، كان من شأنها أن تساعد الشابة على تخطي معانتها، حيث كانت تحلم بأن تكون قادرة على المشي، إلا أن سلطة الطيران المدني وإدارة مطار بغداد منعت سفرها في المرة الأولى لعدم حصولها على رخصة السماح بنقلها بواسطة سرير طبي.

Advertisements

منع الشابة لم يقتصر على هذه المرة فحسب، بل بعد الحصول على الموافقة، منعت السلطات عينها سفر الفتاة لعدم سماحهم بصعود جهاز الأوكسجين الذي بدونه تفقد بتول حياتها، لتعود بعدها إلى منزلها وتفارق الحياة بعد يوم واحد.

وكانت الشابة نشرت على "فيسبوك" مقطعا تقول فيه إنها ستخضع لعملية جراحية في الخارج على أمل أن تستعيد قدرتها على المشي، بعد أن أغلقت في وجهها كافة "الأبواب التي طرقتها"، إلا أنها فارقت الحياة قبل أن تحقق حلمها.

وحسب الحرة، فإن والد بتول، حسين الغرابي، حمل إدارة مطار بغداد مسؤولية وفاة ابنته، ويتساءل عن الاستخفاف الذي واجه حياة ابنته من قبل إدارة المطار التي منعت سفرها مع أجهزة التنفس.

واستكمل: "هنا كانت بنتي بتول هذا فراشها ناشدت الخيرين والحكومة لإنقاذ حياتها من مرض أصبح علاجه بسيطا.. ماتت وظل فراشها فارغا لماذا؟ من يتحمل مسؤولية موتها؟".