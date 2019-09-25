قالت الفنانة فيفي عبده، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يكن يحتاج أو يسعى للوصول إلى سدة الحكم، مضيفة: "ده راجل ابن بلد، وأول ما شوفته وهو بيقول إيدينا تتقطع لو اتمدت على الشعب المصري مكنتش أعرفه بس قولت لجوزي وقتها على طول الراجل ده وطني".
وأضافت خلال حوارها في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "MBC مصر": "أنا حبيت الرئيس السيسي من قبل ما أعرفه".
وتابعت: "لا أشعر بالضيق عندما يصفني أحد بالراقصة، أنا بعتز أوي بمهنتي الثانية، ومش هبعد عن السوشيال ميديا، وعمري ما أندم على حاجة، التجارة مع الله مش خسارة، ده مكسب كبير".
كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده: لا أنزعج من وصفي بـ"الراقصة".. التجارة مع الله مكسب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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