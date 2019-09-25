قررت المطربة ساندي، الظهور بشكل مختلف في حفل ختام مهرجان الجونة هذا العام فقد قررت التخلي عن الفستان وارتداء بدله توكسيدو.
وقالت ساندي لـ"الوطن": "حبيت أكون مختلفة بشكل لا يضايق الجمهور ويارب يعجبهم الفكرة، خصوصا إنها تريند في العالم كله لسه منذ أسبوع فقط، و(رالف) عمل منها لاين كامل فحبيت أنفرد بالفكرة".
وأضافت: "فكرة ارتداء التوكسيدو جائتني بسبب أن زميلاتي خلصوا كل الفساتين في المحلات، فلم أجد إلا البدلة وأردت أن يكون أول ظهور لي في المهرجان بشكل راقي غير مبتذل بشكل لطيف وكوميدي وشيك".
كانت هذه تفاصيل خبر ساندي: هلبس بدلة في ختام "الجونة" لأن زميلاتي خلصوا الفساتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.