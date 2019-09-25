ساندي: هلبس بدلة في ختام "الجونة" لأن زميلاتي خلصوا الفساتين

قررت المطربة ساندي، الظهور بشكل مختلف في حفل ختام مهرجان الجونة هذا العام فقد قررت التخلي عن الفستان وارتداء بدله توكسيدو.

وقالت ساندي لـ"الوطن": "حبيت أكون مختلفة بشكل لا يضايق الجمهور ويارب يعجبهم الفكرة، خصوصا إنها تريند في العالم كله لسه منذ أسبوع فقط، و(رالف) عمل منها لاين كامل فحبيت أنفرد بالفكرة".

وأضافت: "فكرة ارتداء التوكسيدو جائتني بسبب أن زميلاتي خلصوا كل الفساتين في المحلات، فلم أجد إلا البدلة وأردت أن يكون أول ظهور لي في المهرجان بشكل راقي غير مبتذل بشكل لطيف وكوميدي وشيك".