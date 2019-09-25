أمراض الدم الوراثية هى الأمراض، التي تنتقل وراثيا داخل الأسرة من الأبوين إلى الأبناء، ويمكن أن تؤثر هذه الأمراض على خلايا الدم الحمراء، بسبب خلل فى الجينات.

ويقدم لكِ موقع "هن" أمراض الدم الوراثية وأعراضها وطرق التعامل معها بسب موقع "Medical news today".

أمراض الدم الوراثية

الثلاسيميا

الثلاسيميا هو اضطراب دموي وراثي يصنع فيه الجسم شكلاً غير طبيعي من الهيموجلوبين، والهيموجلوبين هو البروتين الموجود فى خلايا الدم الحمراء التى تحمل الأكسجين.

هذا الاضطراب يؤدى إلى تدمير خلايا الدم الحمراء، مما يؤدى إلى فقر الدم وهو حالة لا ينتج فيها جسمك على ما يكفى من كريات الدم الحمراء.

الثلاسيميا تُوَرَّث، وهذا يعنى أن أحد الوالدين على الأقل يجب أن يكون حاملًا للمرض، وسببها إما طفرة جينية أو حذف لبعض أجزاء الجينات الرئيسية.

علاج الثلاسيميا

الثلاسيميا يعد اضطراب وراثى فلا توجد طريقة لمنعه، ومع ذلك هناك طرق يمكنك من خلالها السيطرة على المرض للمساعدة في منع حدوث مضاعفات، ومنها:

النظام الغذائى قليل الدسم، والنباتى.

الحد من الأطعمة الغنية بالحديد.

ممارسة رياضة خفيفة.

أعراض الثلاسيميا

تشوهات العظام، خاصةً في الوجه.

البول الداكن.

تأخر النمو.

التعب والإرهاق المفرط.

شحوب البشرة أو اصفرارها.

الهيموفيليا

الهيموفيليا أو سيولة الدم من امراض الدم الوراثية، حيث يصاب عن طريقه الشخص بمستويات منخفضة من بروتينات معينة تسمى "عوامل تجلط الدم" وهو ما يؤدي إلى النزيف المفرط للدم أو سيولة الدم أو عدم تجلط الدم.

والهيموفيليا غير قابلة للعلاج، ولكن يمكن التقليل من أعراضها لمنع حدوث مضاعفات صحية في المستقبل.

أعراض الهيموفيليا

دم في البول.

دم فى البراز.

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كدمات كبيرة في الجسم بدون سبب.

نزيف اللثة.

نزيف الأنف المتكرر.

الشعور بألم في المفاصل.

الأنيميا المنجلية

الأنيميا المنجلية أو فقر الدم المنجلى هو شكل وراثى من فقر الدم أو الأنيميا، وهى حالة لا يوجد فيها ما يكفى من خلايا الدم الحمراء السليمة لحمل ما يكفى من الأكسجين لجميع أنحاء الجسم.

عادة تكون خلايا الدم الحمراء مرنة ومستديرة، وتتحرك بسهولة عبر الأوعية الدموية.

وفى فقر الدم المنجلى تصبح خلايا الدم الحمراء جامدة ولزجة وتشكل مثل المنجل، ويمكن لهذه الخلايا غير النظامية أن تتعثر فى الأوعية الدموية الصغيرة، والتي يمكن أن تبطئ أو تعرقل تدفق الدم والأكسجين إلى أجزاء من الجسم.

لا يوجد علاج لمعظم الأشخاص المصابين بفقر الدم المنجلى، لكن العلاجات يمكن أن تخفف الألم وتساعد على منع المشاكل المرتبطة بالمرض.

أعراض الأنيميا المنجلية

فقر الدم.

نقص كرات الدم الحمراء وهو ما يترتب عليه عدم حصول جسمك على الأكسجين الذي يحتاجه ليشعر بالطاقة، مما يتسبب في التعب والإرهاق.

الشعور بالألم.

تورم مؤلم في اليدين والقدمين.

الالتهابات المتكررة.

تأخر النمو.

مشاكل في الرؤية.

نوبات لا مبرر لها من الألم الشديد ، مثل الألم في البطن والصدر والعظام أو المفاصل.

تورم في البطن.

الحمى.

شحوب الوجه واصفرار الجلد.