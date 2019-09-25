طريقة عمل شوربة المشروم بالجوافة

رغم اسمها ومكوناتها الغريبة نوعا، إلا أن شوربة الجوافة بالكريمة، والمشروم والدجاج لها طعم لذيذ ومميز، كما أن مكوناتها صحية، لذا ضيفيها لسفرتك لتجديد الأطعمة اليومية، خاصة مع بداية عام دراسي يتسم بالروتين نوعا ما. المقادير دجاج مقطع مكعبات كريمة مرق دجاج عصير جوافة مشروم بصل زبد ثوم Advertisements ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة) طريقة التحضير يشوح الدجاج في الزبد. تضاف البهارات والبصل والثوم. يضاف المرق وتترك على النار حتى تمام طهي الدجاج ثم يضاف المشروم. يضاف في النهاية عصير الجوافة والكريمة. تترك حتى تغلي. تقدم ساخنة.

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