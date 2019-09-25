حضري لأولادك في المنزل، نودلز بالخضروات، مع صدور الدجاج الشهية، كوجبة سريعة ومغذية في منتصف اليوم، وبطريقة مميزة دون تكلفة أو عناء. مقادير نودلز بالخضار نودلز بنكهة الخضار صدور دجاج ورق لورا ملح - فلفل بصل Advertisements جزر كرفس طريقة عمل النودلز بالخضار قومي بسلق صدور الدجاج، مع ورق اللورا والحبهان. ضيفي الملح والفلفل، وانتظري حتى تنضج. افرمي الجزر والكرفس والبصل والثوم فى الكبة سويًا. على نار هادئة، ضيفي الخضار المفروم، مع صدور الدجاج مع ماء حتى الغليان. ضيفي النودلز واتركيها لتنضج.

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