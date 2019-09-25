يعد التهاب الأذن الوسطى، من الأمراض الشائعة، التي تصيب مختلف الفئات العمرية، وخاصة الأطفال الصغير، وهو نتاج توغل البكتيريا والفيروسيات إليها، تلك المنطقة القاطنة خلف طبلة الأذن، والذي تتميز بوجود مجموعة من عظام الأذن الصغيرة.

وإليكم أبرز المعلومات عن إلتهاب الأذن الوسطى وفقا لما ذكره موقع mayo clinic الطبي:

أعراض التهاب الأذن الوسطى

انتفاخ في طبلة الأذن

احمرار في طبلة الأذن

انخفاض في القدرة على السمع

حمى

غثيان

تقيؤ

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إسهال

نصائح للوقاية من التهاب الأذن الوسطى

التدخين

لا بد من الإقلاع عن التدخين السَّلبي، أو الجلوس بجوار المدخنين أثناء شرب السجائر أو "الشيشة".

اللِّقاح

اسأل الطبيب عن اللِّقاحات المناسبة، التي تمنع التهابات الأذن، في حالة استمرار الشعور بالألم.

غسل اليدين

يجب الاستمرار في غسل اليدين بطريقة صحيحة، والتي تساهم في تقليل نسبة البكتريا المتراكمة حول اليدين، والتي تتوغل داخل الجسم، مسببة العديد من الأمراض، منها التهاب الأذن.

السعال

لابد من العطس أو السعال في ثَنية الذراعين، لتجنب انتشار الميكروبات والبكتيريا والفيروسيات.