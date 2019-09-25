نجلاء: "كبير العائلة" دمر حياتي وأهملني من أجل مشاكل أسرته

"زوجي كبير عائلته وتفرغ لحل مشاكل أسرته وعائلته وأهملني وتركني حتى أنني تركت المنزل ولم يشعر بي إلا بعد 3 أيام"، هكذا روت نجلاء ح 25 سنة، مأساتها مع زوجها في زواج دام 7 سنوات أحست فيها بالإهمال والتجاهل وكأنها دمية في المنزل، وذلك أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بطوخ حيث طلبت الطلاق من زوجها للضرر.

وقالت نجلاء، إنها "تزوجت من رجل كل شغله الشاغل أنه كبير عائلته وأسرته وهو المسئول عن حل كل مشاكلهم الصغير والكبير وخاصة مشاكل شقيقاته الزوجية ووالدته وكانت المفاجأة بعد الزواج عندما بدأت المشاكل تدب بيننا حيث أفاجأ باتصالات به في أي وقت لينزل لإنهاء المشاكل والسهر في حلها لدرجة المبيت خارج المنزل حتي أحسست أنني مجرد خيال مآتة في المنزل".

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تضيف نجلاء: "تحدثت معه وواجهت بالمشكلة ولم يهتم بما أقول المهم ينفذ رغباته ويمارس دور كبير يصلح بين الغرباء والأقارب ولكنه يفسد بيته ومنزله ويخسر زوجته حتى أصبحت حياتي جحيما معه".

تروي نجلاء في أحد الأيام كانت والدتي مريضة وذهبت لزيارتها واتصلت به حتي أعود معه إلى المنزل، ويطمئن على أمي، قال "ماشي والساعة عدت واحدة مساء ولم يتصل ويقول في إيه"، اتصلت به ووجدت تليفونه مغلقا، فقررت المبيت عند والدتي في انتظاره حتي جاء بعد 3 ليالي، وأنا لا أعرف عنه شيئا.