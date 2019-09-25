الامارات | العويس يحضر حفل استقبال قنصلية أفغانستان

شكرا لقرائتكم خبر عن العويس يحضر حفل استقبال قنصلية أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، مساء أول من أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته القنصلية العامة لجمهورية أفغانستان، بمناسبة الذكرى المئوية لاستقلالها، بفندق جراند حياة في دبي.

وأشاد قنصل عام جمهورية أفغانستان في دبي، عبدالصمد أفغان، في كلمة بالمناسبة، بالعلاقات بين دولة الإمارات وبلاده، منوهاً بدور الإمارات في إعادة إعمار أفغانستان، وجهودها في إحلال السلام الدائم والعادل فيها، ووقوفها المستمر بجانب الشعب الأفغاني، وعملها على توفير الحياة الكريمة لهم.