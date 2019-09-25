الامارات | «المنشد» يمدّد فترة استقبال المشاركات الإلكترونية

شكرا لقرائتكم خبر عن «المنشد» يمدّد فترة استقبال المشاركات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المبدعين للتقدم والمشاركة، ونظراً إلى تلقيه عدداً كبيراً من الطلبات، أعلن برنامج منشد الشارقة، الذي تنظمه قناة الشارقة، عن تمديد فترة التسجيل الخاصة أمام المشاركين، عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، حتى بعد غد.

وكان البرنامج قد أعلن أن الموعد المحدد لتسلم الطلبات هو 21 الجاري، واستجابة لرغبات الموهوبين في مجال الإنشاد، مدّد «المنشد» الفترة ليتسنى لجميع من لم يتمكنوا من الوقوف أمام لجنة التحكيم خلال جولة البرنامج العربية، التي زار خلالها ستّ دول، أن يتقدموا ويحظوا بفرصة المشاركة في البرنامج.

وأكد المنتج المنفذ للبرنامج، نجم الدين هاشم، أن «المجال مازال مفتوحاً أمام المشاركين الراغبين في التقدم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للبرنامج، ليتسنى لهم تقديم إبداعاتهم وترك بصمة تليق بمواهبهم، وبمكانة البرنامج الذي يعمد سنوياً إلى إظهار نخبة من الأسماء اللامعة في مجال الإنشاد».

وأضاف: «تلقى البرنامج العديد من طلبات الترشح من مختلف الدول العربية والمقيمين في الدول الأجنبية للمشاركة في البرنامج، وهناك الكثير من الموهوبين الذين لم يحالفهم الحظ في الوقوف أمام لجنة التحكيم، لهذا ارتأينا تمديد فترة المشاركة، لنسمح لأكبر عدد من المنشدين الموهوبين أن يتقدم عبر الموقع الإلكتروني، فالبرنامج يبحث عن أجمل الإبداعات في مجال الفن الإنشادي، ولا تهمنا الكيفية بقدر ما نحرص على أن ينال كل الراغبين في المشاركة النصيب الكافي والمنصف للتقدم والمشاركة، لنسهم في تعزيز هذا النوع من الفنون الهادفة وترسيخ ثقافتها وحضورها».

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يشار إلى أن البرنامج اختبر من 14 إلى 21 الجاري، 24 مشاركاً في الإمارات، و96 في الجزائر، و49 في الأردن، و263 في مصر، و45 في السعودية، و176 في المغرب.

نجم الدين هاشم:

«كثيرون لم يحالفهم الحظ في الوقوف أمام لجنة

التحكيم، لذا ارتأينا تمديد فترة المشاركة».